Atacante Paulo Dybala, do Roma, pode estar na mira do Manchester United

O atacante argentino Paulo Dybala, de 29 anos, atualmente no Roma, recuperou o seu bom futebol e agora chama a atenção de um dos maiores clubes da Inglaterra. O atacante estaria sendo procurado pelo Manchester United, que pode apresentar uma proposta oficial em breve.

O argentino jogava pela Juventus, onde marcou 10 gols e deu 5 assistências na temporada 2021/22 do Campeonato Italiano. Na Champions League, foram 3 gols e 1 assistência em 5 jogos. Já na atual temporada, defendendo o Roma, Dybala marcou 8 gols e deu 7 assistências em 16 jogos. Ele também marcou 2 gols em 3 jogos da Liga Europa.

Segundo o portal Transfermarkt, o jogador atualmente está valendo 30 milhões de euros (R$165 milhões), mas a sua rescisão contratual com o Roma é de cerca de 10 milhões de euros (R$55 milhões). Por ser um ótimo jogador e ter um bom preço, Dybala é um nome bem visto pela diretoria do United e deve ser o principal objetivo do clube inglês na próxima janela de transferência.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)