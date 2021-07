Após encontrar Ronaldinho, Dybala curte balada em Miami com a cantora Anitta

Após posar ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Dybala foi fotografado ao lado da cantora Anitta. Ambos os casos aconteceram em uma boate em Miami, nos Estados Unidos. A brasileira comemorava o aniversário de um amigo e postou fotos de sua ida ao local.

Acompanhado de estrelas internacionais como Paul Pogba, Matuidi e Mendy, Dybala vem curtindo as férias após o fim da temporada europeia. Na foto destacada na matéria, além de Anitta, Dybala está acompanhado da atriz e namorada dele, Oriana Sabatini, e o produtor Phamtom Neo.

O encontro com Ronaldinho Gaúcho, no inicio desta semana, também foi registrado nas redes e em poucos instantes a publicação já contava com milhares de comentários.

Foto: Reprodução/ Redes sociais