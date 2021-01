Atacante ex-Remo lamenta a morte de jogador Alex Apolinário com quem jogou junto no Cruzeiro-MG

O atacante paraense Rony, ex-Remo e que hoje atua no Palmeiras, lamentou em sua rede social a morte do jogador Alex Apolinário, que foi vítima de uma parada cardiorrespiratória quando jogava pelo Alverca, equipe da Terceira Divisão de Portugal.

Rony e Ale Apolinário jogaram juntos nas divisões de base do Cruzeiro-MG. Rony utilizou sua conta no Intagram para postar uma foto ao lado de Apolinário da época em que defenderam as cores da Raposa e escreveu: “Deus o receba, meu amigo Alex. Obrigado por tudo”.

Alex Apolinário tinha 24 anos e era natural de Ribeirão Preto (SP). Ele começou a carreira no Botafogo-SP, teve passagens pelo Cruzeiro e Athletico Paranaense e estava na terceira temporada atuando no futebol português. Ele caiu no gramado durante uma partida, foi atendido e levado para o hospital no último domingo, ficou em coma induzido, mas teve morte cerebral constatada nesta quinta-feira.