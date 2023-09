Aston Villa x Hibernian: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (31/08) pela Conference League

Aston Villa x Hibernian disputam hoje, quinta-feira (31/08), a volta do mata-mata da Conference League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Aston Villa x Hibernian ao vivo?

A partida entre Aston Villa x Hibernian pode ser assistida ao vivo pelo Canal GOAT no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Aston Villa x Hibernian chegam para o jogo?

Antes do mata-mata, Aston Villa ainda não havia jogado por qualquer liga da UEFA nesta nova temporada. Já Hibernian eliminou Inter d'Escaldes com uma vitória de 2 a 1 e outra de 6 a 1; e Luzern com uma vitória de 3 a 1 e um empate de 2 a 2.

A partida de ida entre Aston Villa e Hibernian foi disputada na última quarta-feira (23/08) e terminou com a vitória do time inglês por 5 a 0.

Aston Villa x Hibernian: prováveis escalações

Aston Villa: Olsen; Konsa, Chambers, Pau Torres e Digne; Tielemans e Boubacar Kamara; Bailey, McGinn e Bertrand Traoré; Jhon Durán. Técnico: Unai Emery.

Hibernian: Boruc; Miller, Bushiri, Hanlon e Stevenson; Jeggo, Newell e Campbell; Youan, Vente e Boyle. Técnico: David Gray.

FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Hibernian

Conference League - Liga Conferência

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra

Data/Horário: 31 de agosto de 2023, 16h