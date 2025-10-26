Aston Villa x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Premier League

Aston Villa x Manchester City disputam hoje, domingo (26/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Aston Villa x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Aston Villa acumula no Premier League 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já o Manchester City soma 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 17 gols marcados e 6 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do Campeonato Inglês.

Aston Villa x City: prováveis escalações

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa e Matty Cash; André Onana e Boubacar Kamara; James McGinn, Morgan Rogers e Evann Guessand; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Matheus Nunes; Mateo Kovacic; Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders e Savinho; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Manchester City

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Villa Park, em Birmingham, Inglaterra

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 11h