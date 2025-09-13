Capa Jornal Amazônia
Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League

Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Arsenal vem de uma derrota de 1 a 0 para O Liverpool (X/ @Arsenal)

Arsenal x Nottingham Forest disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo inicia às 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Arsenal x Nottingham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 08h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Premier League, o Arsenal venceu o Manchester United por 1 a 0, goleou o Leeds por 5 a 0 e perdeu para o Liverpool por 1 a 0.

Já o Nottingham passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Brentford, um empate de 1 a 1 com o Crystal Palace e uma derrota de 3 a 0 para o West Ham.

Arsenal x Nottingham: prováveis escalações

Arsenal: Sem informações.

Nottingham Forest: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Arsenal x Nottingham Forest
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 08h30

.
