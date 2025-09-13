Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.09.25 7h30 Arsenal vem de uma derrota de 1 a 0 para O Liverpool (X/ @Arsenal) Arsenal x Nottingham Forest disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo inicia às 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Nottingham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 08h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas da Premier League, o Arsenal venceu o Manchester United por 1 a 0, goleou o Leeds por 5 a 0 e perdeu para o Liverpool por 1 a 0. Já o Nottingham passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Brentford, um empate de 1 a 1 com o Crystal Palace e uma derrota de 3 a 0 para o West Ham. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Arsenal x Nottingham: prováveis escalações Arsenal: Sem informações. Nottingham Forest: Sem informações. FICHA TÉCNICA Arsenal x Nottingham Forest Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 08h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League Nottingham Forest Arsenal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Coritiba e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.09.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição 12.09.25 19h56 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00