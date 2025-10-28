Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético-MG x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Copa Sudamericana

Atlético-MG e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A partida de ida entre as equipes terminou em empate de 1 a 1 (X/ @SudamericanaBR)

Atlético MG x Independiente del Valle disputam hoje, terça-feira (28/10), a volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Independiente ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Mushuc Runa nos pênaltis após uma vitória de 1 a 0 e uma derrota de 2 a 1; e eliminou o Once Caldas nos pênaltis após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de mesmo placar.

Já o Atlético Mineiro ficou em 2° lugar no Grupo H da Sulamericana e acumulou 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e o Bolívar, após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0.

A partida de ida entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle terminou em empate de 1 a 1.

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

Atlético x Independiente DV: prováveis escalações

Atlético: Everson, Saravia (Ruan Tressoldi), Vitor Hugo, Alonso, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Villar, Fernández, Carabajal, Schunke, Cortéz (Loor), Alcívar, Patrick Mercado, Sornoza, Guagua, Hoyos e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

FICHA TÉCNICA
Atlético Mineiro x Independiente del Valle
Copa Sudamericana 2025
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 21h30

independiente del valle

Atlético-MG

jogos de hoje

Copa Sudamericana 2025
Futebol
.
