Atlético-MG x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Copa Sudamericana Atlético-MG e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 28.10.25 18h00 A partida de ida entre as equipes terminou em empate de 1 a 1 (X/ @SudamericanaBR) Atlético MG x Independiente del Valle disputam hoje, terça-feira (28/10), a volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-MG x Independiente ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Mushuc Runa nos pênaltis após uma vitória de 1 a 0 e uma derrota de 2 a 1; e eliminou o Once Caldas nos pênaltis após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de mesmo placar. Já o Atlético Mineiro ficou em 2° lugar no Grupo H da Sulamericana e acumulou 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e o Bolívar, após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0. A partida de ida entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle terminou em empate de 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético x Independiente DV: prováveis escalações Atlético: Everson, Saravia (Ruan Tressoldi), Vitor Hugo, Alonso, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli. Independiente del Valle: Villar, Fernández, Carabajal, Schunke, Cortéz (Loor), Alcívar, Patrick Mercado, Sornoza, Guagua, Hoyos e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Independiente del Valle Copa Sudamericana 2025 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave independiente del valle Atlético-MG jogos de hoje Copa Sudamericana 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sulamericana Atlético-MG x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Copa Sudamericana Atlético-MG e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 18h00 Copa do Rei da Espanha Toledo x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/10) pela Copa del Rey Toledo e Sevilla jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 28.10.25 16h00 FUTEBOL Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio 28.10.25 15h53 Série A italiana Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano Atalanta e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.10.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 GALÃO DA MASSA Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. 28.10.25 23h39 ESPORTE Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21 Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino 03.02.25 16h33 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32