Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (29/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Copa Alemã e Libertadores.

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Ceará pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Racing Club enfrentará o Flamengo pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Ceará - 19h - Premiere

Campeonato Italiano

Bologna x Torino - 14h30 - XSports e Disney+ Juventus x Udinese - 14h30 - XSports e Disney+ Roma x Parma - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Como x Verona - 16h45 - Disney+ Genoa x Cremonese - 16h45 - Disney+ Inter de Milão x Fiorentina - 16h45 - ESPN 3 e Disney+

Copa da Alemanha

Paderborn x Leverkusen - 14h - Disney+ Mainz x Stuttgart - 14h - Disney+ Greuther Fürth x Kaiserslautern - 14h - Sem informações Illertissen x Magdeburg - 14h - Sem informações Darmstadt x Schalke - 16h45 - Sem informações Union Berlin x Arminia Bielefeld - 16h45 - Sem informações Colônia x Bayern de Munique - 16h45 - Disney+ Fortuna Düsseldorf x Freiburg - 16h45 - Disney+

Copa Libertadores da América

Racing x Flamengo - 21h30 - TV Globo, Globoplay, GeTV e Paramount+

