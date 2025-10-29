Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Flamengo jogará contra o Racing pela Libertadores (X/ @Flamengo)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (29/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Copa Alemã e Libertadores.

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Ceará pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Racing Club enfrentará o Flamengo pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Fluminense x Ceará - 19h - Premiere

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Torino - 14h30 - XSports e Disney+
  2. Juventus x Udinese - 14h30 - XSports e Disney+
  3. Roma x Parma - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Como x Verona - 16h45 - Disney+
  5. Genoa x Cremonese - 16h45 - Disney+
  6. Inter de Milão x Fiorentina - 16h45 - ESPN 3 e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Paderborn x Leverkusen - 14h - Disney+
  2. Mainz x Stuttgart - 14h - Disney+
  3. Greuther Fürth x Kaiserslautern - 14h - Sem informações
  4. Illertissen x Magdeburg - 14h - Sem informações
  5. Darmstadt x Schalke - 16h45 - Sem informações
  6. Union Berlin x Arminia Bielefeld - 16h45 - Sem informações
  7. Colônia x Bayern de Munique - 16h45 - Disney+
  8. Fortuna Düsseldorf x Freiburg - 16h45 - Disney+

Copa Libertadores da América

  1. Racing x Flamengo - 21h30 - TV Globo, Globoplay, GeTV e Paramount+

Onde assistir ao jogo de Racing e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pela GeTV e pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Ceará; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Colônia e Bayern; veja o horário

O jogo entre Colônia x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Inter e Fiorentina; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 14h - Paderborn x Leverkusen - Copa da Alemanha
  2. 14h - Mainz x Stuttgart - Copa da Alemanha
  3. 14h30 - Bologna x Torino - Campeonato Italiano
  4. 14h30 - Juventus x Udinese - Campeonato Italiano
  5. 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano
  6. 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano
  7. 16h45 - Como x Verona - Campeonato Italiano
  8. 16h45 - Genoa x Cremonese - Campeonato Italiano
  9. 16h45 - Colônia x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
  10. 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg - Copa da Alemanha

Premiere

  1. 19h - Fluminense x Ceará - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

