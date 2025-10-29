Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 29.10.25 7h00 Às 21h30, o Flamengo jogará contra o Racing pela Libertadores (X/ @Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (29/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Copa Alemã e Libertadores. Às 19h, o Fluminense jogará contra o Ceará pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Racing Club enfrentará o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Fluminense x Ceará - 19h - Premiere Campeonato Italiano Bologna x Torino - 14h30 - XSports e Disney+ Juventus x Udinese - 14h30 - XSports e Disney+ Roma x Parma - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Como x Verona - 16h45 - Disney+ Genoa x Cremonese - 16h45 - Disney+ Inter de Milão x Fiorentina - 16h45 - ESPN 3 e Disney+ Copa da Alemanha Paderborn x Leverkusen - 14h - Disney+ Mainz x Stuttgart - 14h - Disney+ Greuther Fürth x Kaiserslautern - 14h - Sem informações Illertissen x Magdeburg - 14h - Sem informações Darmstadt x Schalke - 16h45 - Sem informações Union Berlin x Arminia Bielefeld - 16h45 - Sem informações Colônia x Bayern de Munique - 16h45 - Disney+ Fortuna Düsseldorf x Freiburg - 16h45 - Disney+ Copa Libertadores da América Racing x Flamengo - 21h30 - TV Globo, Globoplay, GeTV e Paramount+ Onde assistir ao jogo de Racing e Flamengo; veja o horário O jogo entre Racing Club x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pela GeTV e pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Fluminense e Ceará; veja o horário O jogo entre Fluminense x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Colônia e Bayern; veja o horário O jogo entre Colônia x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Inter e Fiorentina; veja o horário O jogo entre Inter de Milão x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+ 14h - Paderborn x Leverkusen - Copa da Alemanha 14h - Mainz x Stuttgart - Copa da Alemanha 14h30 - Bologna x Torino - Campeonato Italiano 14h30 - Juventus x Udinese - Campeonato Italiano 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h45 - Como x Verona - Campeonato Italiano 16h45 - Genoa x Cremonese - Campeonato Italiano 16h45 - Colônia x Bayern de Munique - Copa da Alemanha 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg - Copa da Alemanha Premiere 19h - Fluminense x Ceará - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje quais jogos vão passar ao vivo Onde assistir COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Francês Lorient x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/10) pela Ligue 1 Lorient-Bretagne e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 29.10.25 14h00 Série A italiana Bologna x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/10) pelo Campeonato Italiano Bologna e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.10.25 13h30 Série A italiana Roma x Parma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/10) pelo Campeonato Italiano Roma e Parma jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.10.25 13h30 Série A italiana Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/10) pelo Campeonato Italiano Juventus e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.10.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 Futebol Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México 29.10.25 9h35