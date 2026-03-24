Arsenal x Chelsea: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Liga dos Campeões Feminina Arsenal e Chelsea jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.03.26 16h00 O Arsenal eliminou o Leuven nas oitavas de final (X/ @ArsenalWFC) Arsenal x Chelsea disputam hoje, terça-feira (24/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Chelsea ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal terminou em 5° lugar na primeira fase da Champions League e acumulou apenas 4 vitórias, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou Leuven. Já o Chelsea permaneceu invicto no 3° lugar da primeira fase e somou 4 vitórias, 2 empates, 20 gols marcados e 3 gols sofridos. O time foi direto às quartas de final da competição. Arsenal x Chelsea: prováveis escalações Arsenal: Borbe; Holmberg, Wubben-Moy, Codina, McCabe; Little, Caldentey; Smith, Russo, Kelly; Blackstenius Chelsea: Hampton; Bronze, Buchanan, Girma, Baltimore; Walsh, Cuthbert; Rytting Kaneryd, Kaptein, James; Thompson FICHA TÉCNICA Arsenal x Chelsea Liga dos Campeões Feminina 2026 Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 24 de março de 2026, 17h