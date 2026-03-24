Wolfsburg x Lyon: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Liga dos Campeões Feminina Wolfsburg e Lyon jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.03.26 13h45 O Lyon permaneceu invicto e somou 7 pontos a mais que o Wolfsburg durante a primeira fase da Liga dos Campeões Feminina (X/ @ol__lyonnes) Wolfsburg x Lyon disputam hoje, terça-feira (24/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wolfsburg x Lyon ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Lyon terminou invicto na vice-liderança e somou 5 vitórias, 1 empate, 18 gols marcados e 5 gols sofridos. Devido à sua colocação, o time foi direto para as quartas de final. Já o Wolfsburg ficou em 9° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Juventus. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira Wolfsburg x Lyon: prováveis escalações Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Bergsvand, Linder; Huth, Minge, Peddemors, Kielland, Endemann; Beerensteyn. Técnico: Stephan Lerch. Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Heaps, Egurrola, Dumornay; Diani, Chawinga, Hegerberg. Técnico: Jonatan Giraldez. FICHA TÉCNICA Wolfsburg x Lyon Liga dos Campeões Feminina 2026 Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha Data/Horário: 24 de março de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lyon Wolfsburg jogos de hoje champions league feminina Liga dos Campeões Feminina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.03.26 18h00 Champions League Feminina United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 16h00 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21