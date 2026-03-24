Wolfsburg x Lyon: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Liga dos Campeões Feminina

Wolfsburg x Lyon disputam hoje, terça-feira (24/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolfsburg x Lyon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Lyon terminou invicto na vice-liderança e somou 5 vitórias, 1 empate, 18 gols marcados e 5 gols sofridos. Devido à sua colocação, o time foi direto para as quartas de final.

Já o Wolfsburg ficou em 9° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Juventus.

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Wolfsburg x Lyon: prováveis escalações

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Bergsvand, Linder; Huth, Minge, Peddemors, Kielland, Endemann; Beerensteyn. Técnico: Stephan Lerch.

Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Heaps, Egurrola, Dumornay; Diani, Chawinga, Hegerberg. Técnico: Jonatan Giraldez.

FICHA TÉCNICA

Wolfsburg x Lyon

Liga dos Campeões Feminina 2026

Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha

Data/Horário: 24 de março de 2026, 14h45