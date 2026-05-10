Copa do Mundo 2026 contará com cerimônias de abertura na Cidade do México, Toronto e Los Angeles A programação integra celebrações culturais e musicais que acompanham o maior torneio de futebol do mundo O Liberal 10.05.26 9h27 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) A Copa do Mundo de 2026 terá três cerimônias de abertura em sedes distintas, dois eventos em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos, uma cerimônia de encerramento e um show no intervalo da partida final. O torneio inicia oficialmente em 11 de junho, às 16h (de Brasília), com o jogo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. No dia 10 de junho, ocorrerá um show de contagem regressiva transmitido ao vivo de três locais: Cidade do México, Los Angeles e Toronto. A primeira cerimônia de abertura será realizada no México, antecedendo a estreia da seleção local. A Fifa confirmou a participação dos artistas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. No dia 12 de junho, o estádio BMO Field, em Toronto, sediará a abertura no Canadá antes da partida entre a seleção canadense e a Bósnia, com apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince. VEJA MAIS Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio Anitta é confirmada na abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026 nos Estados Unidos Cantora brasileira integra line-up internacional do evento, que terá cerimônias inéditas em três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México Endrick destoa de companheiros da seleção e não adota lobby por Neymar na Copa do Mundo Também no dia 12 de junho, o Estádio SoFi, em Los Angeles, receberá a cerimônia de abertura nos Estados Unidos, precedendo o confronto entre a seleção norte-americana e o Paraguai, com performance prevista das cantoras Anitta e Katy Perry. De acordo com informações do site "The Athletic", outros artistas internacionais devem integrar as programações. No dia 4 de julho, data em que serão realizados jogos das oitavas de final, a Fifa planeja eventos em Houston e na Filadélfia para celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. O encerramento do cronograma oficial ocorrerá em 19 de julho, com uma cerimônia antes da final e o show no intervalo da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02