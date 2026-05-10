Copa do Mundo 2026 contará com cerimônias de abertura na Cidade do México, Toronto e Los Angeles

A Copa do Mundo de 2026 terá três cerimônias de abertura em sedes distintas, dois eventos em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos, uma cerimônia de encerramento e um show no intervalo da partida final. O torneio inicia oficialmente em 11 de junho, às 16h (de Brasília), com o jogo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. No dia 10 de junho, ocorrerá um show de contagem regressiva transmitido ao vivo de três locais: Cidade do México, Los Angeles e Toronto.

A primeira cerimônia de abertura será realizada no México, antecedendo a estreia da seleção local. A Fifa confirmou a participação dos artistas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. No dia 12 de junho, o estádio BMO Field, em Toronto, sediará a abertura no Canadá antes da partida entre a seleção canadense e a Bósnia, com apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

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Também no dia 12 de junho, o Estádio SoFi, em Los Angeles, receberá a cerimônia de abertura nos Estados Unidos, precedendo o confronto entre a seleção norte-americana e o Paraguai, com performance prevista das cantoras Anitta e Katy Perry. De acordo com informações do site "The Athletic", outros artistas internacionais devem integrar as programações.

No dia 4 de julho, data em que serão realizados jogos das oitavas de final, a Fifa planeja eventos em Houston e na Filadélfia para celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. O encerramento do cronograma oficial ocorrerá em 19 de julho, com uma cerimônia antes da final e o show no intervalo da partida.