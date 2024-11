Arrascaeta opera o joelho direito e só retorna ao Flamengo em janeiro de 2025

Um dos protagonistas do título da Copa do Brasil, o uruguaio Arrascaeta foi submetido a uma artroscopia no joelho direito nesta quinta-feira. O Flamengo informou, por meio de nota, que a cirurgia teve o resultado esperado e o atleta agora vai aproveitar este restante de temporada para iniciar o processo de recuperação.

O procedimento foi realizado em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio, pelo médico Max Ramos. Márcio Tanure, gerente de saúde e alto rendimento do clube carioca acompanhou a operação. A previsão é de que o atleta já esteja à disposição da comissão técnica em janeiro para participar da pré-temporada.

Autor do primeiro gol na vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo jogo de ida das finais da Copa do Brasil, no Maracanã, Arrascaeta vinha jogando no sacrifício e era frequentemente substituído no decorrer das partidas devido a dores no joelho.

VEJA MAIS

Sem o seu principal jogador de criação no meio-campo, o técnico Filipe Luís deverá utilizar o argentino Carlos Alcaraz nas partidas que restam do Campeonato Brasileiro. Desfalcado do uruguaio, o Flamengo apenas empatou com o Atlético-MG por 0 a 0 nesta quinta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Em função da cirurgia, que já estava agendada pelo departamento médico do Flamengo, Arrascaeta acabou ficando de fora da convocação da seleção uruguaia para os dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.