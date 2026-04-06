Arouca x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/04) pela Liga Portugal Arouca e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 06.04.26 13h35 O Estoril soma 8 pontos a mais que o Arouca no Campeonato Português (Facebook / @estorilpraiaSAD) Arouca x Estoril disputam hoje, segunda-feira (06/04), a 28° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 14h35 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Arouca x Estoril ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Estoril é o 7° colocado da Liga Portugal e acumula 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 48 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Arouca ocupa a 12° posição com 8 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 55 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Português. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventus x Genoa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano Juventus e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Arouca x Estoril: prováveis escalações Arouca: Ignacio de Arruabarrena, Tiago Esgaio, Jose Fontán, Javi Sánchez, Bas Kuipers, Taichi Fukui, Espen van Ee, Miguel Puche, Pablo Gozálbez, Naïs Djouahra, Barbero. Estoril: Joel Robles, Ricard Sánchez, Felix Bacher, Ferro, Pedro Amaral, Antef Tsoungui, Jordan Holsgrove, Xeka, Rafik Guitane, Yanis Begraoui, João Carvalho. FICHA TÉCNICA Arouca x Estoril Campeonato Português Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal Data/Horário: 06 de abril de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arouca Estoril Campeonato Português Liga Portugal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Arouca x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/04) pela Liga Portugal Arouca e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 06.04.26 13h35 Série A italiana Juventus x Genoa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano Juventus e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.04.26 12h00 Série A italiana Lecce x Atalanta: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano Lecce e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.04.26 9h00 GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08