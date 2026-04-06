Arouca x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/04) pela Liga Portugal

Arouca x Estoril disputam hoje, segunda-feira (06/04), a 28° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 14h35 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Arouca x Estoril ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Estoril é o 7° colocado da Liga Portugal e acumula 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 48 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

O Arouca ocupa a 12° posição com 8 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 55 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Português.

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Arouca x Estoril: prováveis escalações

Arouca​: Ignacio de Arruabarrena, Tiago Esgaio, Jose Fontán, Javi Sánchez, Bas Kuipers, Taichi Fukui, Espen van Ee, Miguel Puche, Pablo Gozálbez, Naïs Djouahra, Barbero.

Estoril: Joel Robles, Ricard Sánchez, Felix Bacher, Ferro, Pedro Amaral, Antef Tsoungui, Jordan Holsgrove, Xeka, Rafik Guitane, Yanis Begraoui, João Carvalho.

FICHA TÉCNICA

Arouca x Estoril

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal

Data/Horário: 06 de abril de 2026, 14h45