Arouca x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/12) pela Liga Portugal Arouca e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 01.12.25 16h15 Braga soma 7 pontos a mais que Arouca na Liga Portugal (X/ @SCBragaOficial) Arouca x Braga disputam hoje, segunda-feira (01/12), a 12° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Arouca x Braga ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arouca é o vice-lanterna da Liga Portugal e acumula 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 30 gols sofridos. O time nã vence há 5 rodadas do Campeonato Português. Já o Braga está em 8° lugar com 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Arouca x Braga: prováveis escalações Arouca: Mantl; Sola, Popovic, Fontan, Esgaio; Fukui, Simao; Djouahra, Lee, Trezza; Barbero. Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Martinez, Gorby, Moutinho, Lelo; Horta, Navarro, Zalazar. FICHA TÉCNICA Arouca x Braga Campeonato Português Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 17h15