Arouca x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/12) pela Liga Portugal

Arouca x Braga disputam hoje, segunda-feira (01/12), a 12° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Arouca x Braga ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arouca é o vice-lanterna da Liga Portugal e acumula 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 30 gols sofridos. O time nã vence há 5 rodadas do Campeonato Português.

Já o Braga está em 8° lugar com 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Arouca x Braga: prováveis escalações

Arouca: Mantl; Sola, Popovic, Fontan, Esgaio; Fukui, Simao; Djouahra, Lee, Trezza; Barbero.

Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Martinez, Gorby, Moutinho, Lelo; Horta, Navarro, Zalazar.

FICHA TÉCNICA

Arouca x Braga

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal

Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 17h15