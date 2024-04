Árbitro do Pará é contra paralisação do Brasileirão durante análise de denúncias de manipulação

A Associação Nacional de Árbitros de Futebol (FPF) divulgou, na última segunda-feira (22), um posicionamento favorável a paralisação do Brasileirão de 2024. O motivo: a instauração de um processo de investigação, por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), sobre possíveis manipulações de resultado no país. A orientação, que não tem caráter prático, no entanto, não foi bem recebida por alguns árbitros paraenses. Pelo menos é o que diz o juiz Gustavo Ramos Melo, do quadro da FPF.

Segundo ele, o comunicado da ANAF deve ser entendido mais como uma manifestação política do que uma orientação ao quadro de arbitragem brasileiro. Ele acredita que o futebol do país seria prejudicado com uma possível paralisação do campeonato.

"Embora a ANAF seja uma associação nacional, existe outra entidade que dialoga com a CBF, que é a Abrafut (Associação de Árbitros de Futebol do Brasil). A ANAF, que publicou a nota, se posiciona contrária à atual direção da CBF. A gente entende, de forma geral, que essa paralisação não é oportuna. Existem, no momento, apenas indícios de manipulação, mas não provas", explicou.

Sobre a investigação da CPI, Gustavo defende que, caso sejam confirmados os indícios de manipulação, os culpados devem ser punidos. No entanto, nem neste caso, ele concorda que o Brasileirão seja paralisado.

"Defendo a punição de envolvidos, caso sejam comprovados envolvimentos de árbitros, dirigentes ou jogadores em manipulação. Mas não há necessidade de paralisação do torneio neste caso. Aqueles que tiverem participação confirmada, devem ser punidos, mas não podemos punir um grupo em detrimento de poucas pessoas. O futebol é uma engrenagem que impacta muita gente, desde o pequeno comerciante até o jogador. Todos fazem parte do processo", ponderou.

O Núcleo de Esportes de O Liberal procurou outros profissionais do quadro de arbitragem da FPF para ouvir opiniões sobre o caso, mas os demais árbitros contactados não quiseram se posicionar.

Entenda o caso

A manifestação da ANAF ocorre como consequência do depoimento de John Textor na CPI da Manipulação de Jogos, quando o dirigente apresentou relatórios da Good Game! que, segundo ele, sustentam as acusações de manipulação no Brasileirão.

A Good Game! é uma empresa francesa, fundada em 2019, que foi contratada por John Textor para fazer relatórios sobre alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, em especial do Botafogo e de alguns adversários diretos do alvinegro carioca na briga pelo título da Série A. A pedido da Ferj, a entidade também avaliou jogos do Carioca deste ano, principalmente os clássicos, semifinais e final.