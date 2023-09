Árbitro de futebol é baleado durante partida; estado de saúde é grave

Um árbitro de futebol levou dois tiros durante uma partida na cidade de Macaíba (RN), no Rio Grande do Norte (RN), no último final de semana. O suspeito de atirar no árbitro foi preso pelo 11ª batalhão da Policia Militar. O caso ocorreu no distrito de Lagoa do Mato, na zoina rural da cidade. O árbitro foi socorrido e encaminhado ao hospital e segue internado em estado grave.

O suspeito do crime fugiu em um carro branco, A Polícia Militar recebeu a ocorrência e conseguiu prender o suspeito, que confessou o crime e afirmou que deixou a arma cair durante a fuga e em seguida encontraram o revolver.

O vice-presidente do sindicato dos árbitros do Rio Grande do Norte, João Queiroz, o árbitro estava trabalhando na função de bandeirinha e, foi baleado por conta de uma discussão envolvendo uma moto, que estava estacionada bem próximo ao gramado e que estaria atrapalhando seu trabalho na partida.

“O atirador estava com uma moto no local onde o assistente corre na lateral. Houve um desentendimento por causa disso, pois o árbitro pediu para ele tirar a moto. Ele saiu, se armou, voltou e atirou”, disse o vice-presidente do sindicato dos árbitros do Rio Grande do Norte.