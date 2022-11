Arábia Saudita x Croácia: veja o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/11)

As seleções Arábia Saudita x Croácia disputam nesta quarta-feira (16/11) um jogo amistoso. A partida iniciou às 9h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e quais as escalações das seleções:

Onde assistir Arábia Saudita x Croácia ao vivo?

A partida Arábia Saudita x Croácia não tem transmissão oficial no Brasil.

Como Arábia Saudita x Croácia​ chegam para o jogo?

Nos seus últimos amistosos, a Arábia Saudita venceu Islândia e Macedônia do Norte, ambos por 1 a 0; e empatou com Equador, Estados Unidos e Panamá.

Os últimos jogos da Crocácia foram realizados pela Liga das Nações há quase 2 meses. Nesta competição, o time lidera o Grupo 1 da Liga A com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Até o fim desta edição, Arábia Saudita e Croácia estavam empatadas por 0 a 0.

Escalações

Arábia Saudita: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al Bulayhi e Al Shahrani; Al Brikan, Kanno, Al Malki e Al Dawsari; Al Faraj; Al Shehri. Técnico: Hervé Renard.

Croácia: Livaković; Barišić, Erlić, Lovren e Stanisic; Brozović; Vlašić, Majer, Sučić e Pašalić; Petković. Técnico: Zlatko Dalić

FICHA TÉCNICA

Arábia Saudita x Croácia

Amistoso Internacional

Local: Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 16 de novembro de 2022, 9h