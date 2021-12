Apostando em 'caras novas', Remo e Paysandu definem última vaga na final da Copa Verde

A hora é de decisão! Após empatarem em 2 a 2 na última quarta-feira, Remo e Paysandu voltam a se enfrentar neste sábado (4) em busca da última vaga na final da Copa Verde 2021. A partida, que começa a partir das 17h, no estádio Baenão, em Belém, será recheada de jogadores com pouca experiência no clássico. No entanto, o bom desempenho desses "novatos" na partida de ida leva os torcedores a acreditarem que dos pés deles pode sair o gol da classificação.

De acordo com um levantamento feito pela equipe de O Liberal, 17 jogadores dos elencos de Remo e Paysandu ainda não tinham participado do clássico Rei da Amazônia até a partida de ida, na Curuzu. Apesar disso, foram essas "caras novas" que deram o tom do jogo. Os quatro gols do jogo foram marcados por estreantes.

Do lado do Remo, dono da casa no duelo deste sábado, o destaque ficou com a garotada da base. Ronald e Tiago Mafra, jogadores com menos de 20 anos, entraram no segundo tempo e deram outra dinâmica ao Leão na partida. A presença deles no clássico do Baenão é quase certa, seja começando como titular, ou saindo do banco.

Já do lado do Papão, o destaque é o meia José Aldo, outro estreante em clássicos. Ao contrário da garotada azulina, o jogador é referência no Bicola e ditou o ritmo do meio de campo alviceleste no primeiro tempo, quando o Paysandu abriu 2 a 0. A perspectiva é de mais um bom jogo logo mais.

Desfalques

Em relação ao jogo de ida, o desfalque azulino mais sentido é o volante Anderson Uchôa. O jogador foi expulso no empate com o Paysandu após agredir um jogador bicolor no meio de campo. Apesar disso, o Remo deverá contar com o retorno de Lucas Siqueira. O capitão da equipe se recuperou de uma lesão no braço direito e deve voltar ao time titular.

Já no Papão terá força máxima para o clássico. No entanto, a equipe que entrará em campo, será diferente da que jogou grande parte da Série C. Após a eliminação da competição nacional, o Bicola realizou 15 dispensas.

Cenário

Como a partida de ida entre as equipes terminou empatada, quem vencer o duelo do Baenão garante vaga na final da Copa Verde para enfrentar o Vila Nova-GO. Em caso de novo empate no tempo normal o confronto será definido nas penalidades.

Devido à determinação dos órgãos de segurança do estado, apenas torcedores do Remo poderão acompanhar a partida no Baenão. A medida é similar à adotada na Curuzu, quando apenas torcedores bicolores acompanharam o jogo. Todos os presentes deverão estar vacinados com as duas doses do imunizante contra a Covid-19.

Acompanhe

O clássico Re-Pa terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

Ficha técnica

Remo x Paysandu

Copa Verde - jogo de volta das semifinais

Data: sábado (4)

Horário: às 17h

Local: Baenão

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistente: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Edson Antonio de Sousa (GO)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Kevem e Igor; Uchôa, Lucas Siqueira (Erick Flores) e Gedoz; Jefferson, Tocantins e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas e Diego Matos; Ratinho, Jhonnatan e José Aldo; Laércio, Marlon e Danrlei. Auxiliar: Wilton Bezerra.