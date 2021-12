Após ano conturbado, Paysandu aposta em profissionais identificados com o clube em 2022

O ano de 2021 ainda não terminou, mas a diretoria do Paysandu já planeja e executa algumas ações para a próxima temporada, visando o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro ano do presidente Maurício Ettinger à frente do clube alvceleste, o principal objetivo não foi alcançado, porém, algumas coisas mudaram em relação a 2021, começando por quem faz o futebol do Papão.

O staff bicolor aos poucos vem ganhando peças importantes no cenário local e regional, com um “ingrediente” importante, que é a identificação com a instituição alviceleste. Foi dessa forma que o ex-jogador e técnico Lecheva, chegou ao Papão, agora em uma nova função, a de coordenador de futebol e com “carta branca” da direção. Outra peça que pintou no Estádio da Curuzu é o técnico Márcio Fernandes, conhecedor da Série C, bicampeão do torneio e que já defendeu e foi campeão com a camisa bicolor quando jogador em 1981, além de já estar aclimatado com a cidade e a pressão das arquibancadas, pois esteve em Belém em 2019 comandando o Remo e viu de perto o calor da torcida bicolor nos clássicos pela Série C.

Peças importantes

Em 2021 o Paysandu apostou em três técnicos que não tiveram sucesso à frente do elenco bicolor, além de Ítalo Rodrigues, executivo que esteve à frente do Papão até o meio da temporada, mas que deixou o clube após receber proposta do CSA-AL, que está na Série B. À frente do time, à beira do gramado, o Bicola teve como treinadores em 2021 Itamar Schülle, Vinícius Eutrópio, além de Roberto Fonseca, todos eles tendo o primeiro contato com o Paysandu neste ano. Para o presidente do clube, Maurício Ettinger, a escolha foi por pessoas identificadas com o Papão. Outra peça importante é Fred Gomes, novo executivo do clube, que conhece o mercado norte-nordeste, já passou pelo Remo e sabe das peculiaridades do futebol paraense.

“Lecheva é ex-jogador e com experiência em todo o futebol. Márcio Fernandes é um bom técnico, com excelente passado. A ideia é ter pessoas com conhecimento do clube e na região”, disse.

Nomes

A intenção da diretoria do Paysandu não é manter muitos jogadores dessa atual temporada para 2022, mas alguns nomes começam a aparecer no horizonte alviceleste projetando o time do ano que vem. Maurício Etinger citou dois atletas com quem pretende contar para a próxima temporada, como o meia José Aldo, além do atacante Marlon.