Após vencer Paysandu em amistoso, técnico da Tuna diz que não quer ser ‘campeão de pré-temporada’

A vitória da Tuna sobre o Paysandu neste domingo (29), em amistoso disputado no estádio da Curuzu, pode ter dado um ânimo a mais aos jogadores da Águia do Souza. No entanto, a boa atuação Cruzmaltina não mudou a opinião do treinador Josué Teixeira sobre a equipe. De acordo com o comandante, a Gloriosa ainda precisa evoluir para chegar bem no Parazão 2023.

VEJA MAIS

"Claro que vencer um clássico contra o Paysandu, ainda mais na Curuzu, é importante, mas isso não muda meu conceito. Quando iniciei o ano, disse que não queria ser campeão de "pré-temporada" e continuo com isso. Precisamos fazer com que a equipe tenha uma evolução tática. Vamos dar prosseguimento a isso nessa semana, fazer ajustes e contar com a presença de jogadores recuperados de lesão", explicou Josué Teixeira.

A Tuna Luso conquistou a sua primeira vitória na pré-temporada. A Águia Guerreira vinha de derrotas para Tesla FC (4 a 2), time que disputará a terceira divisão do Campeonato Paraense este ano; e para o Badalados (2 a 1), equipe amadora que joga o Parazão da Pelada. No entanto, a sequência de resultados negativos terminou com o gol de Scooby, de 20 anos, na reta final do clássico contra o Papão.

Scooby, inclusive, é cria das categorias de base cruzmaltinas. Quem exaltou esse bom desempenho das divisões formadoras foi o técnico Josué Teixeira. Segundo ele, o bom desempenho da garotada foi o ponto mais positivo da equipe no amistoso.

"O que estou mais feliz hoje é o fato de termos usado bem nossa garotada da base. Alguns deles saíram da escolinha da Tuna, um projeto bem legal do clube especialmente para os moleques daqui", comemorou.

A expectativa é que o Parazão 2023 seja iniciado no próximo final de semana, já que nesta terça-feira será julgada a liminar do STJD que paralisou o torneio na véspera da primeira rodada. Caso a competição possa enfim começar, a Tuna encara o Itupiranga fora de casa, no Estádio Jaime Sena Pimentel, a Arena Crocodilo, em Itupiranga. Data e horário ainda serão confirmados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).