Após ser reintegrado ao quadro da FPF, Marco José Soares vai apitar final da Segundinha; veja mais

O árbitro Marco José Soares de Almeida foi escalado para trabalhar no jogo de volta da grande final da Segundinha, entre São Francisco e Cametá. O jogo será neste sábado (19), a partir das 15 horas, no estádio Parque do Bacurau, em Cametá.

No primeiro duelo entre os times, o Mapará Remoso venceu por 1 a 0, em partida disputada no Souza, em Belém. Um empate garante o título aos cametaenses e a ascensão à primeira divisão do futebol paraense.

Relembre o caso

Marco José Soares de Almeida foi afastado do quadro de arbitragem da FPF na última quarta-feira (2) suspeito de interferência no resultado da partida entre Vila Rica e Santa Rosa, válida pela segunda rodada das quartas de final da Série B estadual. O confronto foi vencido pelo time de Icoaraci.

O caso foi levado à FPF pelo Vila Rica, representado pelo advogado Marco Antônio Pina. De acordo com ele, uma conversa entre o árbitro e um repórter esportivo da capital paraense comprovaria um suposto interesse em favorecer a classificação do Vila Rica, que acabou derrotado nos dois jogos da chave, por 2 a 1 e 1 a 0. Marcos Almeida trabalhou no segundo jogo.

Antes da decisão oficial da FPF, o árbitro já havia sido inocentado pelo jornalista durante depoimento na Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE).

Arbitragem da final Segundinha:

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistente 1: Acácio Menezes Leão

Assistente 2: Carlos Eduardo Galeno Benevides

Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Quinto árbitro: Melck Muller Soares de Almeira