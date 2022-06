Após ser goleada pela Argentina, Itália empata com Alemanha pela Liga das Nações

Itália e Alemanha ficaram no empate em 1 a 1 neste sábado (4), no estádio Renato Dall’Ara pela primeira rodada do Grupo C da Nations League. A equipe alemã foi superior na primeira parte da partida e os italianos foram melhores na segunda. Apesar disso, os gols saíram somente na metade da etapa final, com Pellegrini, para os italianos, e Kimmich, para os alemães.

O jogo começou com um domínio da Alemanha. A equipe de Hans Flick entrou ligada e bem organizada em campo e criou grandes chances, mas faltou caprichar nas finalizações. A seleção alemã ainda foi bem na marcação e já pressionava quando perdia a posse.

Na volta do intervalo, a seleção italiana voltou melhor e criou boas chances em sequência. A Itália passou a pressionar a Alemanha, que ainda conseguiu escapar e chegar ao ataque, mas com menor frequência.

O domínio da Itália surtiu efeito e a equipe abriu o placar. Aos 25 minutos, Gnonto, que tinha acabado de entrar em campo, recebeu na direita e cruzou na medida para Pellegrini, entre os zagueiros, colocar a equipe na frente.

Logo em seguida, a Alemanha empatou. Aos 28 minutos, a defesa da Itália não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Hofmann cruzar na área. A bola desviou em Timo Werner e sobrou para Kimmich empurrar para dentro e deixar tudo igual no placar.

Ambas as seleções voltam a campo nesta terça-feira pela segunda rodada da Nations League. A Itália vai enfrentar a Hungria, enquanto a Alemanha pega a Inglaterra.