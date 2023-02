Após prisão de Daniel Alves, Pumas pede R$ 25 milhões de indenização

O Pumas, clube de futebol do México em que o lateral-direito Daniel Alves jogava desde 2022, entrou com o pedido de indenização ao jogador por violação de contrato. Após a demissão de Daniel por acusação de assédio e violência sexual, o time entrou na Justiça pedindo o valor de R$ 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões).

Denúncia

No último mês (20), Daniel Alves foi preso em Barcelona, na Espanha, por acusação de estupro a uma jovem de 23 anos. O pedido de prisão foi realizado pelo Ministério Público da Espanha e pela vítima. Até o momento, Daniel está em prisão provisória, sem direito à fiança e em aguardo da investigação.

O que diz o Pumas

O clube de futebol exclama violação das regras de contrato pelo jogador nas cláusulas que penalizam qualquer escândalo que se torne público ou atos que sejam considerados crimes perante as leis do país em que tenha acontecido.

Segundo o UOL, o time entrou em contato no dia da prisão de Daniel, notificando por e-mail a rescisão do jogador e o pedido de indenização.

“Nos termos dispostos nas cláusulas décima quarta e décima quinta do contrato, o jogador está de forma irremediável obrigado a ressarcir o clube com o pagamento de indenização no valor de R$5 milhões de dólares líquidos, ou seja, livre de todos os impostos ou retenções”, diz o informativo do Pumas.

O aviso, assinado pelo advogado do time mexicano, ressalta que o clube se mantém no direito de realizar todas e quaisquer ações diante da Fifa e/ou em qualquer outra jurisdição pertinente/competente para reclamar a indenização.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)