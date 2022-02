Após pênalti polêmico a favor do Remo, Bragantino questiona 'erros' de arbitragem no Parazão

A diretoria do Bragantino utilizou as suas redes sociais para questionar a arbitragem da partida entre Tubarão x Remo, pela sexta rodada do Parazão, ocorrida na última quarta-feira (16), no Estádio Diogão, em Bragança (PA). O clube questiona a marcação do pênalti a favor do Remo que resultou no empate do clube azulino e pediu mais atenção nas decisões dos árbitros.

Em nota, o Bragantino agradeceu o apoio da FPF na competição, mas ressalta a insatisfação com o quarteto de arbitragem que esteve em Bragança, comandado pelo árbitro central Joelson Silva dos Santos, os assistentes Helcio Araújo Naves, Felipe Souza da Silva, além do quarto árbitro Raimundo Gilson Gonçalves de Brito.

“Nós do Bragantino Clube do Pará, agradecemos aos torcedores Bragantinos que se fizeram presente no estádio Diogão, agradecemos também à Federação Paraense de Futebol - FPF, por todo o apoio dado aos clubes paraenses, mas não podemos deixar de mencionar nossa insatisfação com a arbitragem do jogo da última quarta e ressaltamos insatisfação essa isolada ao quarteto que esteve em Bragança para apitar o jogo contra a qualificada equipe do Clube Remo. Pedimos mais atenção, pois uma decisão equivocada como a de ontem prejudica um trabalho árduo e de muita dificuldade que estamos desempenhando a frente do querido Tubarão do Caeté”.

A equipe de O Liberal entrou em contato com Lúcio Ipojucan, presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, que afirmou que irá se posicionar, após receber de forma oficial os questionamentos do Bragantino via FPF.