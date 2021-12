VÍDEO: Árbitros paraenses finalizam treinos para testes do Parazão e competições nacionais

O final do ano chegou e o período de festas, férias, curtição chegou para uma boa parte dos que trabalham com o futebol, mas não para a galera da arbitragem paraense, que está em plena preparação para as competições estaduais, nacionais e também internacionais.

Nesta última semana do ano de 2021, o quadro de arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF), está promovendo treinamentos para os árbitros no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), em Belém, já que passarão por testes tanto para atuarem no Parazão quanto em competições nacionais no mês de janeiro. Segundo Pedro Alves, instrutor de arbitragem da FPF, é retratado a rotina do que é vivido em dia de jogos.

“Estamos em uma fase específica de testes físicos, já que a seleção estadual dos árbitros terá teste em janeiro e a nossa elite da arbitragem paraense, que são os árbitros CBF, farão o mesmo teste no dia 18. Então eles treinam juntos simultaneamente, pois a diferença é pouca entre eles. Estamos tirando o volume de treinamento e fazendo algo mais específico, colocando a intensidades e os estímulos cada vez mais próximos do que eles irão executar no dia dos testes”, disse.

Assista:



O período de testes da arbitragem leva quatro dias e são divididos entre estudo da regra, prova teórica e prova física. É necessário que todos estejam aptos não só no físico, mas também para encarar a prova teórica. Durante os preparativos, Pedro Alves fala do sacrifício encarado pelos árbitros.

“É bem difícil. Quando terminamos os testes, tem árbitro jogado, cansado e alguns chegam até o limite da exaustão e vomitam. Eles realmente ralam e suam a camisa para estarem preparados e prontos para correr em cima do lance”, falou.

Outra profissão

Os árbitros possuem outras profissões e não vivem somente de arbitragem. Segundo Pedro Alves, essa situação interfere positivamente no meio dos árbitros, já que diminui as chances do árbitro ser corrompido.

“É requisito básico para que você seja árbitro de futebol, é não viver apenas dessa profissão. Você precisa ter o seu trabalho, pois assim você torna-se cada vez menos corruptível. Quem só vive da arbitragem tem mais chances da pessoa ser corruptível, quando você possui seu trabalho, emprego e seu dinheiro garantido, conseguimos trabalhar melhor com essa questão e temos banido isso já um bom tempo do nosso Estado”, finalizou.