Após lesão no joelho, Tiquinho deixa Botafogo desfalcado por cinco semanas

Tiquinho, camisa 9 do Botafogo, lesionou o joelho esquerdo durante o confronto contra o Cruzeiro no último domingo (6). Em comunicado, o time informou que o atacante ficará longe dos gramados por cinco semanas para a recuperação, com auxílio do departamento médico e equipe de fisioterapia do Fogão.

VEJA MAIS

"O atleta Tiquinho Soares foi submetido a exame de imagem que constatou lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não há necessidade de cirurgia e o prazo de recuperação será em torno de cinco semanas", informou o Botafogo.

O atacante do Botafogo se machucou em dividida com o zagueiro Neris, do time mineiro, no primeiro tempo da partida, e deixou os gramados de maca. Após o acidente, a equipe alvinegra seguiu para o Paraguai, onde jogará contra o Guaraní, e o camisa 9 viajou ao Rio de Janeiro para começar a tratar a lesão.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Pedro Cruz)