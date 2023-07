Empresário do RJ estampa 80 ônibus com adesivo sobre a boa fase do Botafogo: 'Segue o líder'

O bom momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro tem deixado a torcida em êxtase. Líder isolado, com 13 vitórias em 15 jogos, além de 12 pontos de diferença para o Flamengo, segundo colocado, o Fogão tem inspirado a torcida. A frase "Segue o líder" tem sido uma espécie de mantra, a ponto de um torcedor mandar estampar um adesivo com a frase, na traseira de nada menos que 80 ônibus urbanos no Rio de Janeiro.

Quem esteve nas ruas da cidade na última quarta-feira (19) percebeu que alguns ônibus rodavam com uma mensagem estampada no vidro traseiro. A "propaganda" do Glorioso foi ideia do empresário Paulo Ramos, conhecido na região como PJ. Ele negociou o espaço, criou a arte, com direito a divulgação também nas redes sociais do presidente do clube, Durcésio Mello, que vem a ser amigo particular do torcedor.

"Trabalho com comunicação visual e não é a primeira vez que faço busdoor com o Botafogo. Quis exaltar com o que time está fazendo. Já fiz placas do time ter sido campeão 100% no Carioca, campeão em 2010, até ganhei uma plaquinha do clube e me chamaram para fazer parte da diretoria. Agora com o Botafogo com dois anos de SAF dando essa aula de administração eu quis dar esse presente. Já estavam falando que o time iria cair, que era um elefante em cima da árvore. Em uma brincadeira, conversei com o presidente, pedi autorização para colocar nos ônibus, ele disse sim e aí coloquei", explicou o apaixonado botafoguense.

Embora a homenagem se passe no Rio de Janeiro, a ideia começou em São Paulo, onde Paulo se encontrava na semana passada. Foi lá que ele desenhou a arte e apresentou a um amigo, que sugeriu serem fixadas nos ônibus. A ideia foi bem recebida por ele, que fez o contato com duas empresas e fechou a parceria, com um total de 80 veículos estampados com a homenagem ao líder do Brasileirão. A ideia deu tão certo que o próximo passo é levar a mensagem aos torcedores do Rio de Janeiro a partir do estádio.

No próximo dia 30, o Botafogo enfrenta o Coritiba. Para o duelo, PJ já organiza uma nova "fornada", agora com adesivos para carros particulares, às proximidades do estádio Nilton Santos, onde o clube manda seus jogos, localizado na zona norte da capital. "Só falam de São Paulo, quero que falem daqui. No Rio só dizem que tem o Flamengo, às vezes o Fluminense, foi mais uma brincadeira para mostrar que o Botafogo também tem espaço", finaliza.