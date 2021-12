Após jogar no Paysandu em 2021, atacante fecha com possível rival da dupla Re-Pa na Série C

O atacante Thiago Santos, ex-Paysandu, acertou com o Brasil de Pelotas e vai disputar a temporada 2022 pelo clube gaúcho. O anúncio foi feito pelo próprio clube gaúcho, pelas redes sociais. Thiago, de 31 anos, defendeu as cores do Papão em 15 partidas neste ano e marcou dois gols. O atleta não teve o contrato renovado:

Curiosamente, Thiago Santos vai jogar ao lado do lateral-direito Netinho, também ex-Paysandu, que acertou pelo Brasil na semana passada. Netinho é conhecido por ter feito um gol na final do Parazão 2020, um Re-Pa, no primeiro jogo. O Papão venceu as duas partidas e foi campeão.