Após internação, dirigentes da dupla Re-Pa e membros da FPF desejam saúde ao Coronel Nunes

O paraense Coronel Nunes, aos 82 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4) com problemas cardíacos. O ex-presidente da Federação o Paraense de Futebol (FPF) e também da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pode passar por uma cirurgia, de acordo com o site Globo Esporte Rio de Janeiro.

Em Belém, pessoas que trabalharam com o Coronel Nunes desejaram pronto restabelecimento ao dirigente. O atual presidente da FPF, Adelcio Torres, relembrou momentos ao lado de Nunes e pediu saúde ao desportista.

“Soube do ocorrido com o Coronel Nunes, pelas informações que me repassaram ele foi fazer um exame de rotina em São Paulo e detectou um problema no coração e estamos aqui torcendo pela recuperação dele. Uma pessoa que trabalhou muito pelo futebol paraense, um dos presidentes de federação mais duradouros do país. Tive a honra de trabalhar com ele por mais de 10 anos e estamos emanando pensamentos positivos, orando pela sua volta o mais rápido possível ao convício de todos”, disse.

Outro que esteve ao lado de Coronel Nunes na comandando a federação é o atual vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, que falou da amizade que e a gratidão que possui por Nunes.

“Fui convidado pelo Coronel Nunes para compor a chapa dele na FPF, sempre me tratou muito bem. Desejo muita saúde a ele, uma pessoa que tenho uma gratidão enorme. Peço que Nossa Senhora de Nazaré possa recuperá-lo, para que ele esteja novamente com os amigos, esposas, filhos e netos”, falou.

A equipe de OLiberal conversou com Fábio Bentes, presidente do Remo. O mandatário azulino desejou melhoras a Nunes

“Que o Coronel Nunes possa ficar bem e volte ao convívio”, disse.

Felipe Fernandes

O vice-presidente do Paysandu, Felipe Fernandes relembrou momentos juntos no clube bicolor e disse estar na torcida por sua recuperação.

“O Coronel Nunes é um amigo nosso, iniciei trabalhando no Paysandu com ele em 1991, quando ele diretor de futebol. Espero que Nossa Senhora de Nazaré, nossa padroeira traga a saúde dele, que é um ‘caboclo marajoara’, forte e estamos todos na torcida pela saúde dele.

Paraense de Monte Alegre (PA), Nunes ficou no comando da Federação Paraense de Futebol por quase duas décadas, saiu em 2015, para assumir de forma interina a CBF, após pedido de licença de Del Nero. Ficou no cargo até 2019, quando deu lugar a Rogério Caboclo. Retornou á presidência neste ano, após afastamento de Caboclo depois de denúncias de assédio sexual e moral contra uma funcionária da CBF. No mês de setembro Ednaldo Rodrigues assumiu a cadeira, após a confirmação da suspensão de Rogério Caboclo.