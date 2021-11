Coronel Nunes é internado em São Paulo com problemas no coração; cirurgia não está descartada

A estratégia de Rogério Caboclo em voltar a mandar na CBF deu um passo atrás nesta quinta-feira. Afastado após punição da Comissão de Ética por assédio moral e sexual contra uma ex-funcionária, o cartola articulava um plano para recolocar o Coronel Nunes no comando da entidade e ter um homem de confiança nas entranhas da organização. Hoje, porém, Nunes foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por um problema no coração.

A informação publicada pelo 'ge' conta que os médicos avaliam a necessidade de submeter Coronel Nunes, de 82 anos, a uma cirurgia. Na tarde de quarta-feira, o dirigente emitiu um pedido de licença médica à CBF com os relatórios médicos do Einstein.

Antes, a própria entidade havia ignorado a indicação de Caboclo para retorno de Nunes à presidência. Para o cartola assumir, Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF, teria que deixar o cargo.

- O presidente interino Ednaldo Rodrigues segue exercendo normalmente suas funções. Rogério Caboclo está proibido de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por 21 meses, por decisão da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, referendada de forma unânime pela Assembleia Geral, formada pelas 27 Federações Estaduais de Futebol, decisão acolhida pela Fifa e estendida para âmbito mundial - diz o comunicado da CBF que o 'Uol' teve acesso.

A estratégia de Caboclo se escora em segmentos do Estatuto da CBF. Os trechos usados pelo cartola dizem que a 'indicação segue o artigo 61 do estatuto da CBF, que diz que é o próprio presidente afastado quem deve escolher seu substituto temporário entre os vice-presidentes da entidade'.

Coronel Nunes chegou a assumir a presidência da CBF quando Rogério Caboclo foi deposto, mas deixou o cargo por decisão própria e de outros vices.