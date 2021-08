Paraense Coronel Nunes deixa a presidência da CBF; reunião indica novo mandatário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) possui um novo presidente. De acordo com o site “Uol”, o conselho da instituição decidiu pela saída do paraense Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima. O escolhido para assumir o cargo foi o baiano Ednaldo Rodrigues, que ocupará a cadeira até o desfecho do caso de Rogério Caboclo, que foi afastado e posteriormente punido por 15 meses pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, após ser denunciado por assédio sexual por uma funcionária da CBF.

A votação contou com oito integrantes do conselho, uma assembleia geral será marcada com os representantes das federações de futebol do país. A escolha de Ednaldo Rodrigues foi para “pacificar” o clima na entidade, que vive uma grande crise, além de não ter o nome vinculado a Rogério Caboclo e nem Marco Polo Del Nero. Ednaldo já foi presidente da Federação Baiana de Futebol por quase duas décadas e deixou o poder em 2019.

Com 82 anos, o Coronel Nunes assumiu a presidência da CBF pela segunda vez em junho, após o afastamento de Rogério Caboclo. Ele ficaria no poder por pelo menos 30 dias, mas permaneceu por mais tempo. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Adelcio Torres, está no Rio de Janeiro (RJ) a pedido da CBF e ficará por lá até o dia 27 deste mês.