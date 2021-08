Tribunal de Justiça anuncia liminar e dirigente paraense continua como presidente da CBF

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) anunciou um efeito suspensivo para derrubar a anulação da eleição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo. Com isso, o dirigente paraense Coronel Nunes continua no comando da entidade, com o afastamento de Caboclo.

No último dia 6 de junho, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF por causa da acusação de assédio sexual e moral por parte de uma funcionária. A defesa de Rogério Caboclo afirmou que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio.

Com a saída de Caboclo, Coronel Nunes assumiu o cargo. O dirigente está há seis anos na CBF, após ter sido vice-presidente de Marco Polo Del Nero. Assim como no caso de Cabloco, Del Nero também foi afastado - por esquema de corrupção - e Nunes também assumiu na ocasião.