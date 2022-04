Após fratura na costela, jogador paraense perfura o pulmão e passa por cirurgia; veja

O lateral esquerdo do Sampaio Corrêa-MA, Pará, foi submetido a uma cirurgia em São Luís (MA), no último final de semana. Depois jogar a final do Campeonato Maranhense na quarta-feira (25), diante do Cordino-MA, Pará teve um dos pulmões perfurado, após choque com um jogador adversário. Ele continuou na partida e ainda marcou um dos gols de pênalti e ajudou o Sampaio Corrêa a conquistar o título estadual.

Natural da cidade de Rio Maria (PA), distante 820 quilômetros da capital Belém, Pará, de 34 anos, teve uma fratura na costela, após uma disputa de bola e acabou perfurando seu pulmão. A cirurgia foi realizada para a retirada de um coágulo. O Sampaio Corrêa informou através de nota, que o procedimento cirúrgico correu bem, que o quadro do atleta é estável e que Pará retornará às atividades em um mês.

Pará foi contratado no início da temporada pelo Sampaio Corrêa e conquistou a posição de titular. Neste ano o jogador atuou somente no Campeonato Maranhense, mas teve passagem pelo São Bernardo-SP. Passou também pelo São caetano-SP, Bragantino-SP, Vasco da Gama-RJ, Paraná-RR, Avaí-SC, América-MG, Joinville-SC, Juventude-RS e Brasil de Pelotas-SP. No Pará o atleta não atuou por nenhuma equipe.

O Sampaio Corrêa-MA emitiu uma nota sobre a situação do jogador e publicou em suas redes sociais. O lateral-esquerdo Pará segue internado em um hospital da capital, após ter a costela fraturada, que ocasionou uma perfuração no pulmão, durante a final do Campeonato Maranhense.

“O lateral-esquerdo Pará teve cirurgia para retirada de coágulo no pulmão bem sucedida. O atleta encontra-se em situação estável, e tem previsão de volta às atividades em até um mês”, informou.