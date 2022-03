Fortaleza: torcedor mirim vestido de Pikachu homenageia jogador paraense; veja

Uma cena inusutada chamou a atenção do lateral-direito paraense Yago Pikachu, durante a partida entre o Fortaleza e Náutico, pela semifinal da Copa do Nordeste. O carinho das arquibancadas com o jogador paraense foi demonstrado por uma casal, que vestiu o filho recém-nascido com uma roupa que lembra o personagem 'Pikachu', do desenho animado Pokemon, a mesma inspiração para o 'apelido' de Yago.

Além da fantasia de Pikachu, a família carregava os seguintes dizeres: 'Pikachu, Papai e Mamãe me ensinam a torcer por você desde a barriga. Me presenteia com a sua camisa'.

O atleta retribuiu o carinho e deu o uniforme à família, além de registrar o momento através das redes sociais do clube. Confira: