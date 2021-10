Após empate com o Paysandu, Criciúma anuncia demissão do técnico Paulo Baier

O Criciúma anunciou a demissão do técnico Paulo Baier no dia seguinte ao empate sem gols com o Paysandu. A saída foi oficializada por meio de nota postada no site oficial do clube na manhã desta segunda-feira (4). Além do treinador, também deixam o Tigre o auxiliar técnico Luciano Almeida e o preparafor físico Rafael Andrade.

O trio de profissionais deixa o clube carvoeiro no dia seguinte ao 0 a 0 com o Papão, jogo que abriu a participação das equipes no quadrangular do acesso à Série B. O placar fez com que Criciúma e Paysandu devidam a vice-liderança do Grupo D, com um ponto cada.

Paulo Baier (ao fundo) não comanda mais o Tigre no quadrangular da Série C. Empate com o Papão selou a queda (Celso da Luz/Criciúma E.C.)

Retrospecto

O ex-jogador Paulo Baier, de 46 anos, estava no comando do Tigre catarinense desde maio. Ele não resistiu à oscilação da equipe na Série C. Ao todo, foram 23 partida pelo clube, com 10 vitórias, seis empates e sete derrotas. Só no Brasileiro, o aproveitamento foi de 54,4% dos pontos.

O Criciúma agora vai em busca de um novo profissional para seguir na briga pelo acesso. O Tigre volta a enfrentar o Papão na última rodada do quadrangular, na Curuzu, com a presença da torcida alviceleste. A partida está prevista para acontecer no dia 6 ou 7 de novembro.

Confira a nota completa:

O Criciúma anunciou nesta segunda-feira (04/10) o encerramento das atividades profissionais do técnico Paulo Baier, do auxiliar técnico Luciano Almeida e do preparador físico Rafael Andrade.



O clube agradece a dedicação e profissionalismo no período em que estiveram no futebol profissional do Tigre e deseja sucesso nos próximos desafios.