Papão empata com o Criciúma na estreia no quadrangular da Série C

O Paysandu e Criciúma empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (3), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 1ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. Em uma partida amarrada, Papão e Tigre pouco criaram e protagonizaram um jogo de poucas emoções.

Com o resultado, o Papão fica na terceira colocação do Grupo C, com um ponto. O próximo compromisso do Paysandu na competição será na segunda-feira (11), contra o Botafogo-PB, na Curuzu. O jogo deve marcar o retorno da Fiel Bicolor ao estádio depois de mais de 500 dias de ausência.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

Primeiro tempo

Paysandu e Criciúma fizeram uma primeira etapa bem amarrada no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Ambas as equipes pareciam nervosas em campo e, por isso, erravam passes e criavam pouco. Em 45 minutos de jogo, foram apenas dois chutes a gol.

O nervosismo pode ser atribuído ao retorno da torcida ao estádio. À semelhança do que ocorreu no jogo do Remo contra o Náutico, ambas as equipes sentiram a pressão da torcida e não conseguiam engatar uma sequência de jogadas positivas.

Apesar do jogo amarrado, a partida tinha tudo pra ser mais solta, sobretudo para o Paysandu. O Papão entrou em campo com um 4-1-4-1, com Danrlei de centroavante. Nas poucas vezes que tocou na bola, o atacante bicolor mostrou bastante mobilidade e trocava passes com o meia José Aldo.

Apesar dessa mobilidade no ataque bicolor, quem tinha mais volume de jogo era a equipe catarinense. Jogando num 4-2-3-1, com Fellipe Mateus e Arilson nas pontas, o Criciúma rondava mais a área bicolor, mas não tinha jogadas de infiltração. Na grande maioria das vezes em que tinha bola, a equipe do Tigre se via sem opção de passe, e acabava insistindo em jogadas aéreas, facilmente defendidas por Victor Souza.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Papão pareceu voltar mais ligado. Durante o intervalo, Roberto Fonseca fez alterações de posicionamento da equipe, que conseguiu neutralizar o meio de campo adversário e criar mais jogadas.

Apesar disso, o Papão continuava criando pouco. As melhores chances saiam em jogadas de profundidade. Seja com Danrlei ou Rildo, o Paysandu sempre levava mais perigo com a velocidade pelas pontas. O problema estava sempre na hora de concretizar os lances. Marino teve a chance de ouro de garantir a vitória, mas errou uma finalização na risca da pequena área ofensiva.

Já o Criciúma insistia na tônica do primeiro tempo: jogadas pelas laterais e chutes de média distância. Para aproveitar possíveis cruzamentos na área, o treinador do Tigre, Paulo Baier, colocou o atacante Marcão, em Paysandu, em campo. No entanto, a alteração não surtiu efeito. Perigo mesmo o Criciúma só levou na reta final de jogo, com o meia Maranhão, em chute colocado fora da área. No entanto, a bola foi defendida por Victor Souza.

Nos últimos minutos da partida, o Papão cresceu mais no jogo, mas não havia tempo para muita coisa. Placar final: 0 a 0, em uma partida sem sal no Heriberto Hülse.

Ficha Técnica

Criciúma x Paysandu

Data: 3 de outubro, domingo

Horário: 18h

Local: Estádio Heriberto Hülse (SC)

Arbitragem:

Central: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa Silva (SC)

Cartões amarelos: Eduardo, Henan e Silvinho (CRI); Ratinho, José Aldo e Marlon (PAY)

Cartões vermelhos: nenhum

Criciúma: Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel e Hélder; Dudu Veira (Renan Areias), Eduardo (Dudu Figueiredo) e Arilson (Léo Costa); Henan (Marcão), Fellipe Mateus (Maranhão) e Silvinho. Técnico: Paulo Baier

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva (Ratinho), Perema, Denilson e Diego Matos; Paulo Roberto (Jhonnatan); Robinho (Marlon), Marino, José Aldo e Rildo (Luan Santos); Danrlei (Rafael Grampola).