Após dificuldades em Belém, zagueiro realiza exames no Atlético-MG e contrato é registrado na CBF

O zagueiro paraense Igor Trindade, de 16 anos, que passou dificuldades em Belém e que pertence à Tuna Luso, teve seu contrato com o Atlético-MG protocolado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador fechou contrato com o Galo até janeiro de 2023.

Igor está no clube mineiro finalizando os exames médicos para iniciar a rotina de treinamentos. O jogador conversou com a equipe de OLiberal e falou do novo momento na carreira, além da saudade que possui do calor de Belém e da mãe, dona Elidiane, que ficou em Belém.

“Aqui está ‘suave’, ainda estou fazendo os exames. Essa semana fez muito frio, geralmente faz 15°C, 16°C. Sinto muita saudade da minha mãe, falo com ela todos os dias”, disse.

O jogador morava no bairro da Pratinha, em Belém. Iniciou no futebol em um projeto social chamado ECAG, no bairro do Tapanã. O jogador que por muitas vezes não tinha o que comer em casa, recebeu ajuda de custo da Tuna, após passar nos testes no time cruzmaltino.

Com a camisa da Águia do Souza o zagueiro conquistou o título da Segundinha do Parazão, recolocando a Tuna na elite do futebol paraense e ficou com o vice-campeonato Paraense 2021.

Igor teve o contrato com o Atlético-MG protocolado na CBF (Reprodução)

Negociação

O Atlético-MG fica com o jogador até janeiro de 2023 e possui preferência na compra do jogador junto à Tuna. A Lusa estipulou o valor de R$400 mil em uma possível transação com o clube mineiro.