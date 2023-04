Após derrota do Palmeiras, Athletico-PR se torna único time da Série A a continuar invicto em 2023

Após o Palmeiras ser derrotado pelo Água Santa na final do Paulistão, no último domingo (2), o Athletico-PR se tornou o único time da Série A do Campeonato Brasileiro a continuar invicto neste ano.

Além de Athletico-PR e Palmeiras, o América-MG também estava invicto, mas perdeu para o Atlético-MG no último sábado (1º), por 3x2, na final do Campeonato Mineiro. O time paranaense está próximo de conquistar o título estadual de maneira invicta após derrotar o Cascavel FC, também no sábado, pelo placar de 2x1.

Ao todo, o Athletico-PR já jogou 16 vezes este ano, com 15 vitórias e apenas um empate. O jogo de volta que pode dar o título ao Furacão será realizado no próximo domingo (9), às 17h, em Curitiba. O time da capital joga pelo empate.

O Palmeiras, outro invicto até o último fim de semana, perdeu em sua 16ª partida do ano, com 11 vitórias e quatro empates. O clube poderia ter conquistado o 4º título estadual invicto caso mantivesse a série de partidas sem perder. Já o América-MG jogou 13 vezes este ano, com oito vitórias, quatro empates e uma derrota.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)