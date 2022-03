Clube da Série B demite técnico ex-Paysandu e anuncia outro ex-Papão para a vaga

O Sampaio Corrêa, clube da Série B do Brasileirão, anunciou o novo técnico pelas redes sociais. Após demitir o ex-Paysandu João Brigatti no último fim de semana, a equipe maranhense trouxe o também ex-Bicola Léo Condé. Segundo o clube, Condé desembarca em São Luís (MA) no próximo fim de semana.

Brigatti

Em sua segunda passagem pelo Sampaio, João Brigatti ficou no Sampaio entre o fim do ano passado e o início desta temporada. Brigatti conquistou o primeiro turno do maranhense. Porém, as eliminações na Copa do Brasil - para a Portuguesa-RJ - e na fase de grupos da Copa do Nordeste, custaram o emprego do técnico. Brigatti treinou o Papão entre 2018 e 2019, e novamente em 2020.

Condé

Léo Condé estava desempregado desde o início de fevereiro deste ano. Comandante do Novorizontino em 2021, ano mais importante da história do clube - conquista do 'Troféu do Interior' no Paulistão e o acesso à Série B, Condé teve um mau início no estadual e deixou a equipe após cinco jogos. Léo Condé esteve à frente do Papão em 2019.