Após deixar o Remo, atacante Veraldo marca e classifica o Tocantinópolis-TO na Copa do Brasil; vídeo

O atacante Veraldo, que deixou o Remo na semana passada sem marcar um gol, já balançou a rede pelo Tocantinópolis-TO, novo clube do jogador. Veraldo balançou a rede em um jogo decisivo, diante do Cascavel-PR, pela segunda fase da Copa do Brasil e ajudou na classificação do time nortista à terceira fase da competição nacional.

Veraldo marcou o segundo gol do Tocantinópolis na vitória de 2 a 0 e garantiu uma cota milionária ao Papagaio. Além de Veraldo, outro velho conhecido do torcedor paraense balançou a rede nesta partida foi o atacante Bilau, que rodou por vários clubes como Tuna Luso, São Raimundo, Parauapebas, Castanhal, Bragantino e Vênus.

No Remo

Veraldo, de 22 anos, foi contratado pelo Leão Azul como uma das apostas no início desta temporada, mas o jogador não engrenou e pediu para deixar o clube. Com a camisa azulina foram quatro partidas, todas elas entrando na segunda etapa e nenhum gol marcado.

Expectativa

O Tocantinópolis aguarda o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil, que será definido em sorteio, marcado para o dia 28 de março, na Sede da CBF.