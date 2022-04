Após deixar o Castanhal, Leandro Cearense acerta com Icasa-CE e vai disputar a Série D

Após deixar o Castanhal, clube que defendeu nas últimas duas temporadas, o atacante Leandro Cearense acertou a transferência para o Icasa-CE. Assim como o Japiim da Estrada, a equipe nordestina também vai disputar a Série D do Brasileirão em 2022.

O atacante, de 36 anos, chegou em Juazeiro do Norte no início da semana e já treina com o elenco do Verdão do Cariri. A ideia é que o treinador Sidney Moraes já tenha o jogador à disposição para a partida contra o Globo-RN, neste domingo (17), pela estreia na Quarta Divisão.

O acerto de Leandro Cearense com o Icasa ocorre depois de um início de temporada irregular do atacante paraense. O jogador ex-Castanhal disputou todas as 11 partidas do Japiim da Estrada na temporada, mas marcou apenas um gol.

No entanto, os bons números de Cearense na temporada passada chamaram a atenção do Verdão do Cariri. Em 2021, também pelo Castanhal, o atacante marcou oito vezes em 16 partidas pela equipe aurinegra.

Além do Castanhal, Cearense acumula passagens por Paysandu, Remo, Fortaleza, ASA, Moto Club e demais equipes. No Papão o jogador viveu a melhor fase da carreira. Em três temporadas pelo Bicola, o atacante marcou 25 vezes em 101 partidas.