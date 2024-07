Após deixar Liverpool, Klopp é especulado para comandar a seleção dos Estados Unidos

A campanha decepcionante na Copa América (eliminada na fase de grupos com uma vitória e duas derrotas) e a demissão de Gregg Berhalter colocaram Jürgen Klopp como principal nome para assumir o comando técnico dos Estados Unidos. Livre no mercado desde que deixou o Liverpool , o alemão já teria recebido um primeiro contato da Federação Americana de Futebol.

O histórico vencedor deixado na equipe inglesa e a personalidade forte do treinador são apontados pela imprensa local como características positivas para um novo profissional que venha a ocupar a função.

A oferta para seduzir Klopp teria como ato final a Copa do Mundo de 2026, que terá como sede o próprio Estados Unidos, o Canadá e o México. O treinador ficaria responsável por preparar o time nacional e liderar a seleção na disputa do Mundial.

Matt Crocker, diretor esportivo da Federação Americana de Futebol, está liderando a busca por um treinador. Os franceses Thierry Henry e Patrick Vieira, e o argentino Marcelo Bielsa também estão entre os candidatos citados para comandar a seleção americana.

Embaixador do Liverpool

Klopp com fãs mirins do Boston Red Sox, nos EUA (Reprodução/Instagram/@kloppo)

O Liverpool anunciou, nesta sexta-feira, Jürgen Klopp como embaixador honorário da Fundação LFC, a instituição de caridade do clube. Assim, apesar de ter encerrado o seu vínculo com o time profissional, o treinador mantém uma conexão com a ex-equipe.

De acordo com o jornal inglês "The Mirror", o técnico alemão sempre foi admirador do trabalho que a fundação exerce junto à cidade de Liverpool. Com a parceria selada, Klopp deverá participar de eventos beneficentes que revertam em fundos para a instituição de caridade.