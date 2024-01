Após decepção em 2023, Botafogo estreia na temporada diante do Madureira

Com o objetivo de esquecer de vez a decepção da temporada passada, em que perdeu o título do Brasileirão, o Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 19h. Com os acontecimentos da reta final do ano passado, vencer na estreia é essencial para levantar a moral do time para 2024. Tiago Nunes, inclusive, deve ir com força máxima para o confronto.

A vitória também é importante para a sequência do trabalho do treinador alvinegro, que ainda busca a primeira vitória como treinador do Botafogo. No ano passado, foram quatro empates e uma derrota em cinco jogos.

Dos seis reforços anunciados, três deles estão relacionados para a partida, e dois são cotados para o time titular. Os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza devem formar a zaga alvinegra, enquanto Jeffinho deve ser banco. John, Manafá e Savarino, outras contratações do Botafogo, ainda não estão aptos a entrar em campo.

Segundo o ge, a escalação provável do Botafogo é: Gatito Fernández; Lucas Halter, Danilo Barbosa e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Marçal; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

A tendência é de que Tiago Nunes mantenha o esquema com três zagueiros, com Danilo Barbosa improvisado no setor. Do meio para frente, o time é praticamente o mesmo em relação à temporada passada.

Do outro lado, o Madureira quer surpreender e começar bem o Estadual, após campanha ruim no ano passado. O principal nome do Tricolor Suburbano é o centroavante Rodrigão, ex-Santos e Bahia.