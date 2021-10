Após caso de zagueiro revelado pelo Papão, relembre jogadores ex-dupla Re-Pa que já foram presos

O ex-zagueiro do Paysandu, Thiago Costa, foi preso nesta segunda-feira (25) suspeito de participar de um bando que roubou celulares em uma festa em Paragominas, sudeste do Pará. No entanto, esta não é a primeira vez que um ex-jogador da dupla Re-Pa tem conflitos com a lei. A equipe de O Liberal fez um levantamento de outros atletas de Remo e Paysandu que cometeram delitos fora de campo.

Alcino (Remo)

Um dos maiores ídolos da torcida remista, o "negão motora" já teve problemas com a lei. Quando jogava pelo Madureira, do Rio de Janeiro, Alcino foi preso suspeito de participar de um assalto. Para não ser preso no sudeste do país, o centroavante acertou a transferência para o Remo. Aqui no Pará, Alcino marcou 158 gols e é o 2ª maior artilheiro da história do Remo.

Arinelson (Paysandu e Remo)

Durante uma ronda da Polícia Militar na avenida Almirante Barroso, em Belém, o ex-jogador do Paysandu Arinelson foi flagrado com uma pistola Tauros calibre 380. O armamento ainda tinha dois carregadores de 20 munições. O atacante, no entanto, não possuia documento de porte de arma e foi autuado em flagrante.

Régis (Paysandu)

O lateral-direito que atuou no Papão em 2012 já foi detido duas vezes. Em março de 2019, o jogador foi preso por posse de drogas, embriaguez e resistência à prisão no município de Sorocaba, interior de São Paulo. Um mês antes, o jogador já havia sido preso por dirigir embriagado na saída de um motel em Maceió, em Alagoas.

Edgar (Remo)

O atacante Edgar (sem clube), que passou pelo Remo em 2017, foi preso em março deste ano após agredir o irmão com uma xícara. Segundo informações da imprensa maranhense, Edgar foi detido no meio da rua com o corpo coberto de sangue. Durante a passagem pelo Leão, o clube o afastou, alegando que o atacante tinha problemas com alcoolismo.

Tiarinha (Remo)

Antes de chegar ao Remo, em 2019, o atacante Cleberson Tiarinha foi preso em Sinop (MT). Segundo a imprensa local, no dia 11 de setembro de 2018, o carro onde Tiarinha e um amigo estavam foi parado pela PM e, durante revista, foi encontrada maconha em formato de cigarro e também em tablete. Neste período o jogador estava no Luverdense-MT.

Diogo Sodré (Remo)

Quando atuava pelo Luverdense-MT, o volante ex-Remo Diogo Sodré foi preso em flagrante em Cuiabá, acusado de receptação de veículo roubado em um esquema de fraude nos estados do Mato Grosso e do Paraná. O jogador alegou que desconhecia o esquema. Sodré pagou fiança, que segundo sites foi de R$ 5 mil, sendo liberado para retornar a Lucas do Rio Verde.