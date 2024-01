Após alegar doença, atacante do United é flagrado em boate e pode ser multado em R$ 4 milhões

Marcus Rashford está envolvido em uma controvérsia no Manchester United. O atacante esteve ausente no jogo contra o Newport, pela Copa da Inglaterra, no último domingo (28), alegando doença após perder o treino de sexta-feira. Contudo, conforme relatado pelo site 'The Athletic', Rashford foi visto em uma boate em Belfast, na Irlanda do Norte, na noite de quinta-feira (25).

"É um assunto interno. Ele alegou estar doente. Eu vou cuidar disso", afirmou o técnico do United, Erik ten Hag, após o jogo contra o Newport.

Rashford apresentou-se normalmente no CT de Carrington, onde o Manchester United treina, nesta segunda-feira (29). Segundo o jornal "The Sun", ele terá uma reunião com Ten Hag e pode ser multado em até duas semanas de salário, totalizando cerca de 650 mil libras (R$ 4 milhões na cotação atual).

Festa de aniversário causou desgaste

O atacante viajou para a Irlanda do Norte na quarta-feira para visitar um ex-companheiro de equipe do Manchester United, Ro-Shaun Williams, recém-contratado pelo Larne FC, atual campeão da liga norte-irlandesa. Conforme informações do "The Athletic", Rashford esteve na boate "Thompson Garage", na noite de quinta-feira, e retornou à Inglaterra no sábado, em um avião particular.

No domingo, o Manchester United emitiu um comunicado afirmando que Rashford esteve no CT de Carrington para treinar enquanto se recuperava.

Esta não é a primeira vez na temporada que Rashford tem problemas com Ten Hag por conta de festas. Em novembro, o técnico do Manchester United criticou o atacante pela festa organizada para comemorar seus 26 anos, ocorrida após uma derrota por 3 a 0 no clássico contra o Manchester City. "Estou ciente disso. Falei com ele sobre isso. É inaceitável. Eu disse a ele, ele se desculpou e pronto. Sem mais, é um assunto interno"