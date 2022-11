Aos 74 anos, Luiz Felipe Scolari anuncia aposentadoria como técnico de futebol; veja mais

Um dos técnicos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro anunciou a aposentadoria dos gramados. Aos 74 anos, Luiz Felipe Scolari não será mais treinador na temporada de 2023. O anúncio foi feito pelo próprio, antes da última partida do Athletico-PR pelo Brasileirão, que deixou o Furacão em sexto, garantindo vaga na Copa Libertadores da América.

O último compromisso oficial como técnico foi na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-RJ, que encerrou definitivamente uma das trajetórias mais consagradas de um profissional da bola. Ao longo de 40 anos à beira do gramado, Felipão empilhou 27 troféus, incluindo dois títulos brasileiros, duas Libertadores, quatro Copas do Brasil e, é claro, o pentacampeonato com a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2002.

Tudo isso graças aos 18 clubes treinados por ele, além de sete seleções diferentes. Embora esteja se despedindo dos gramados, Felipão não vai largar o futebol. Ele segue no Athletico, mas agora na função de diretor técnico. A vaga dele será herdada pelo então auxiliar técnico, Paulo Turra, agora efetivado no cargo.

"Eu vou parar como treinador, o novo comandante deve ser o Paulo Turra, serei o diretor técnico, um cargo novo, que não conheço muito bem, mas que vou procurar aprender o mais rápido possível", disse em entrevista à Furacão Live.