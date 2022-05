Athletico Paranaense acerta contratação de Felipão, afirma site

O técnico pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, deve ser o novo comandante do Athlético Paranaense na temporada 2022. De acordo com o portal ge do Paraná, o treinador e a equipe de Curitiba já acertaram bases salariais e o anúncio da contratação deve ser feito nas próximas horas.

Felipão chega ao Athlético para substituir Fábio Carille, que foi demitido após sofrer uma goleada de 5 a 0 para o The Strongest, pela Copa Libertadores. Scolari começará os treinos na Arena da Baixada com dois auxiliares: Carlos Pracidelli e Paulo Turra.

O acordo entre Felipão e Athlético foi rapidamente acertado devido ao excelente relacionamento do treinador com Petraglia, presidente do Furacão. Nesta temporada, Luiz Felipe Scolari recebeu ligações de seleções da América do Sul e da África, de um time da Espanha, além de ser procurado pelo Athletico, no começo de abril.