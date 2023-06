Influenciador paraense se junta a craques do futebol mundial como jurado em evento no Rio de Janeiro

O influenciador digital paraense João Pedro Gomes, morador de Santarém, no oeste do Pará, foi um dos jurados convidados a participar do prêmio Fui Clear de futebol. O evento, que ocorre no dia 26 de junho, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, conta com a presença de vários craques do esporte — do passado e da atualidade — e coroa os grandes nomes do futebol brasileiro na última temporada.

A primeira edição do prêmio ocorreu em 2022 e trouxe ao evento nomes como Tite, Fred e Neymar. O concurso tem categorias que agraciam vários profissionais do mundo da bola, como repórteres, técnicos, narradores e comentaristas.

Neste ano, participam do prêmio, como jurados, ex-jogadores como Pedrinho, Zico, Javier Zanetti, Del Piero, Júlio César, Seedorf, Roberto Carlos e Edmundo. João Pedro será o único jurado da Região Norte no evento.

"Serei o único nortista presente entre os jurados pela primeira vez. Além de ser também o único criador de conteúdo futebolístico da região norte a receber um convite para participar. Então, além de ser uma representatividade enorme para toda região, e um sonho, é uma responsabilidade gigantesca", disse João Pedro.

João Pedro administra um perfil no Instagram que gera conteúdo relacionado ao futebol. Hoje, a página conta com mais de 106 mil seguidores.