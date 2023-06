Antes de jogo com a Tuna, Humaitá-AC 'rebaixa' técnico e preparador de goleiros assume o time

Na manhã desta quarta-feira (28), o presidente do Humaitá, Igor Cotta, confirmou uma mudança no comando técnico da equipe para a continuação do Campeonato Brasileiro Série D. O técnico Maurício Carneiro voltará a desempenhar a função de preparador físico, enquanto o preparador de goleiros Dorielson Mendes assumirá o comando técnico, exercendo as duas funções.

Segundo o dirigente, a decisão de alterar o comando ocorre devido à insatisfação da diretoria com o desempenho do time na competição nacional. Igor Cotta espera que a mudança traga uma nova mentalidade e leve à classificação.

"Não estou satisfeito com a forma como a equipe tem jogado. Não tenho gostado das decisões. Então, achamos melhor fazer uma mudança para ver se a mentalidade muda e conseguimos alcançar nosso objetivo, que é a classificação", afirma Cotta.

Maurício Carneiro, que assumiu o cargo de técnico efetivo pela primeira vez em sua carreira após a saída do técnico Álvaro Miguéis, possui vasta experiência como preparador físico. Ele conquistou títulos nessa função em 2016, 2017 e 2019 pelo Atlético-AC, além de ter sido vice-campeão em 2020 pelo Real Ariquemes-RO e em 2021 pelo Humaitá. Dorielson Mendes tem experiência como técnico interino no Atlético-AC entre 2020 e 2021.

O Humaitá tem 14 pontos e ocupa a 4ª posição no Grupo A1 do Brasileiro. O time enfrenta a Tuna Luso neste sábado, às 15h (de Brasília), no Souza, em Belém.

Negociação frustrada

Igor Cotta revelou que sondou o técnico Paulo Roberto Oliveira, ex-Galvez e atualmente trabalhando como professor na escolinha de futebol do ex-jogador acreano Artur Oliveira. No entanto, o treinador informou que estava envolvido em outro projeto e recusou a possibilidade de assumir o time de Porto Acre.