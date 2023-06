Ônibus que transportava time da Série D tomba em estrada antes de jogo em Roraima

Na madrugada desta sexta (30), o ônibus que levava a delegação do Princesa do Solimiões, do Amazonas, tombou em uma estrada a caminho de Roraima. Por meio das redes sociais, o clube comunicou que todos os atletas e membros da comissão estão bem e que ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite em uma reserva indígena na BR174, que liga Manaus a Boa Vista, capital de Roraima. No estado, o time do Princesa enfrentará o clube São Raimundo-RR, no próximo sábado (1), às 17h (Horário de Brasília), no estádio Canarinho, pela rodada 11 da Série D.

A equipe do clube permaneceu cerca de 1h30 no local e, durante esse tempo, tiveram dificuldades para sair do veículo, pois o ônibus tombou para o mesmo lado em que fica a porta. Outros dois ônibus chegaram ao local para concluir a viagem dos jogadores à Boa Vista-RR.

Comunicado do Princesa do Solimões

"Durante a madrugada, o ônibus que levava a delegação do Tubarão do Norte para o jogo da 11ª Rodada da Série D, em Boa Vista-RR, tombou em área da reserva no caminho da capital de Roraima. A delegação não sofreu ferimentos e continua a caminho de Boa Vista em outros ônibus. Amanhã o Princesa joga contra a equipe do São Raimundo/RR no estádio Canarinho às 16h", escreveu o clube nas redes sociais.

